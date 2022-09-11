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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Интер Майами
Чикаго Файр - Интер Майами: обзор матча 11 сентября 2022
Чикаго Файр
11.09.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 42 тур
3 : 1
Завершен
Интер Майами
40'
Д. Дуран
64'
Д. Шакири
87'
Д. Дуран
76'
Г. Игуаин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Интер Майами
Замена
V. Bezerra
️️️️
Д. Дуран
90'
+1
90'
Желтая карточка
К. МакВей
ГОЛ! 3:1!
Д. Дуран
Пас отдал
М. Анхель Наварро
87'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
К. Мюллер
81'
Желтая карточка
Ф. Наварро
76'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Игуаин
73'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Ж. Мота
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Пинеда
68'
Замена
A. Reynolds
️️️️
Б. Гутьеррес
66'
ГОЛ! 2:0!
Д. Шакири
Пас отдал
К. Мюллер
64'
62'
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. Гиббс
62'
Замена
Б. Дюк
️️️️
И. Вассилев
ГОЛ! 1:0!
Д. Дуран
40'
Желтая карточка
Р. Чикош
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
40
Грегоре
ОП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
38
Alex Monis
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
Интер Майами
32
Ноа Аллен
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
2-2-1-2-4
29
Наварро
5
Чикош
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
11
Гутьеррес
10
Шакири
22
Теран
44
Слонина
22
Дуран
8
Мюллер
4-1-3-1-1
22
Марсман
97
МакВей
4
Сейлор
2
Йедлин
3
Гиббс
40
Грегоре
21
Тэйлор
8
Посуэло
10
Мота
19
Вассилев
9
Игуаин
22
Пинеда
3
3
22
Пинеда
22
Дуран
33
33
22
Дуран
8
Мюллер
4
Эспиноса
4
Эспиноса
8
Мюллер
11
Гутьеррес
36
36
11
Гутьеррес
3
Гиббс
33
Джонс
33
Джонс
3
Гиббс
19
Вассилев
7
Дюк
7
Дюк
19
Вассилев
10
Мота
7
Ласситер
7
Ласситер
10
Мота
Остались в запасе
Чикаго Файр
Интер Майами
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
32
Ноа Аллен
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Остались в запасе
32
Ноа Аллен
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Чикаго Файр - Интер Майами
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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