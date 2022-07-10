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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Коламбус
Чикаго Файр - Коламбус: обзор матча 10 июля 2022
Чикаго Файр
10.07.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 27 тур
2 : 3
Завершен
Коламбус
29'
Р. Чикош
41'
К. Мюллер
63'
Д. Этьенн
75'
Д. Этьенн
83'
К. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Коламбус
Вторая желтая
М. Анхель Наварро
88'
84'
Желтая карточка
К. Эрнандес
83'
ГОЛ! 2:3!
К. Эрнандес
Пас отдал
J. Igbekeme
81'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Л. Зелараян
Замена
Ф. Герберс
️️️️
Д. Шакири
80'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Д. Дуран
76'
75'
ГОЛ! 2:2!
Д. Этьенн
71'
Желтая карточка
Д. Менса
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Этьенн
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
63'
Желтая карточка
Д. Дуран
60'
Желтая карточка
Б. Гутьеррес
54'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
50'
46'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
J. Anibaba
Желтая карточка
Р. Чикош
43'
ГОЛ! 2:0!
К. Мюллер
41'
ГОЛ! 1:0!
Р. Чикош
29'
Желтая карточка
Г. Хименес
14'
8'
Желтая карточка
С. Морейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
2-2-2-5
29
Наварро
5
Чикош
30
Хименес
31
Наварро
11
Гутьеррес
10
Шакири
4
Эспиноса
22
Дуран
8
Мюллер
22
Теран
44
Слонина
4-3-1-2
89
Ром
6
Менса
31
Морейра
3
3
6
7
Сантуш
25
Завадски
10
Зелараян
10
Моррис
13
Рассел-Роу
10
Шакири
21
Герберс
21
Герберс
10
Шакири
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
22
Дуран
93
93
22
Дуран
3
11
Этьенн
11
Этьенн
3
10
Зелараян
12
12
10
Зелараян
Остались в запасе
Чикаго Файр
Коламбус
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Чикаго Файр - Коламбус
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
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