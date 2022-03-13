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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 13 марта 2022
Ди Си Юнайтед
13.03.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
0 : 2
Завершен
Чикаго Файр
32'
S. Ivanov
81'
J. Bornstein
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
87'
Желтая карточка
Ф. Наварро
81'
ГОЛ! 0:2!
J. Bornstein
Пас отдал
Г. Хименес
Замена
G. Samake
️️️️
Б. Смит
75'
Замена
Н. Роберта
️️️️
A. Perez
74'
71'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
М. Пинеда
71'
Замена
J. Bornstein
️️️️
S. Ivanov
Замена
М. Эстрада
️️️️
Э. Флорес
67'
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
65'
63'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Ф. Герберс
48'
Желтая карточка
Б. Секулич
45'
Желтая карточка
Г. Хименес
Желтая карточка
D. Skundrich
45'
32'
ГОЛ! 0:1!
S. Ivanov
Желтая карточка
Э. Нахар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
31
Энди Нахар
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
3-2-5
24
14
Смит
4
Хайнс-Айк
15
Бирнбаум
22
24
Грессель
19
Флорес
26
9
Камара
12
31
Нахар
3-1-2-1-4
5
Чикош
29
Наварро
16
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
10
Шакири
2
Секулич
91
93
44
Слонина
14
Смит
72
72
14
Смит
26
9
Роберта
9
Роберта
26
19
Флорес
11
Эстрада
11
Эстрада
19
Флорес
91
3
3
91
22
Пинеда
31
Наварро
31
Наварро
22
Пинеда
21
Герберс
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
21
Герберс
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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