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МЛС 2026
Чикаго Файр - Сиэтл
Чикаго Файр - Сиэтл: обзор матча 17 июля 2022
Чикаго Файр
17.07.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 28 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
23'
Р. Чикош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Сиэтл
Замена
Ч. Оффор
️️️️
K. Przybyłko
83'
83'
Замена
D. Teves
️️️️
Н. Толо
65'
Замена
F. Montero
️️️️
Д. Лейва
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
59'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
К. Мюллер
59'
58'
Замена
А. Рольдан
️️️️
К. Роу
Замена
М. Пинеда
️️️️
Г. Хименес
37'
25'
Желтая карточка
К. Роу
ГОЛ! 1:0!
Р. Чикош
Пас отдал
Ф. Наварро
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
22
Келин Роу
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Jairo Torres
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
99
Dylan Teves
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
2-3-2-4
5
Чикош
3
2
Секулич
30
Хименес
31
Наварро
11
Гутьеррес
10
Шакири
44
Слонина
22
Теран
8
Мюллер
93
3-5-1-1
30
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
22
Роу
14
Лодейро
6
Лейва
7
Рольдан
11
Русняк
13
Моррис
29
30
Хименес
22
Пинеда
22
Пинеда
30
Хименес
8
Мюллер
21
Герберс
21
Герберс
8
Мюллер
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
93
9
Оффор
9
Оффор
93
22
Роу
16
Рольдан
16
Рольдан
22
Роу
5
Толо
99
99
5
Толо
6
Лейва
12
12
6
Лейва
Остались в запасе
Чикаго Файр
Сиэтл
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Остались в запасе
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
26
Эндрю Томас
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Чикаго Файр - Сиэтл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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