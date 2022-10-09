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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 09 октября 2022
Чикаго Файр
09.10.2022, воскресенье, 21:30
США. МЛС, 47 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
90+2'
A. Monis
88'
Д. Борреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
ГОЛ! 1:1!
A. Monis
90'
+2
90'
+2
Замена
O. Gonzalez
️️️️
Г. Боу
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Д. Дуран
89'
88'
ГОЛ! 0:1!
Д. Борреро
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Б. Секулич
79'
74'
Замена
К. Макун
️️️️
В. Каптум
74'
Замена
D. Rivera
️️️️
I. Gil
Замена
S. Ivanov
️️️️
Б. Гутьеррес
73'
65'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Д. Вриони
57'
Желтая карточка
Д. Вриони
Желтая карточка
К. Мюллер
44'
Желтая карточка
М. Пинеда
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
31
Федерико Наварро
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
2-2-1-2-4
29
Наварро
27
2
Секулич
31
Наварро
22
Пинеда
11
Гутьеррес
10
Шакири
22
Теран
1
Брейди
22
Дуран
8
Мюллер
4-1-5
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
10
Хиль
9
Вриони
26
6
Каптум
10
7
Боу
2
Секулич
4
Эспиноса
4
Эспиноса
2
Секулич
11
Гутьеррес
91
91
11
Гутьеррес
22
Дуран
93
93
22
Дуран
6
Каптум
4
Макун
4
Макун
6
Каптум
7
Боу
34
34
7
Боу
10
72
72
10
9
Вриони
77
Борреро
77
Борреро
9
Вриони
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
18
Brad Knighton
ВР
21
Noel Buck
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
35
Sergio Oregel
ЦП
37
Javier Casas
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
21
Noel Buck
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
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