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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Канзаc Сити
Чикаго Файр - Канзаc Сити: обзор матча 20 марта 2022
Чикаго Файр
20.03.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 5 тур
3 : 1
Завершен
Канзаc Сити
30'
K. Przybyłko
50'
Д. Шакири (П)
82'
K. Przybyłko
56'
Р. Эспиноза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Канзаc Сити
ГОЛ! 3:1!
K. Przybyłko
Пас отдал
Б. Гутьеррес
82'
80'
Замена
L. Ndenbe
️️️️
Б. Свит
Желтая карточка
Д. Шакири
74'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
М. Пинеда
73'
Замена
J. Bornstein
️️️️
Ф. Герберс
73'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
S. Ivanov
63'
62'
Замена
М. Ционис
️️️️
К. Дюк
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Эспиноза
Пас отдал
Ф. Эрнандес
53'
Желтая карточка
G. Zusi
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Шакири
50'
Желтая карточка
Ф. Герберс
37'
35'
Желтая карточка
А. Фонтас
ГОЛ! 1:0!
K. Przybyłko
Пас отдал
Ф. Герберс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
2
Борис Секулич
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
3-1-2-1-4
29
Наварро
5
Чикош
16
30
Хименес
21
Герберс
22
Пинеда
10
Шакири
2
Секулич
44
Слонина
91
93
2-3-5
29
77
Изима-Мирен
8
15
Эспиноза
54
44
Свит
21
Эрнандес
28
Дюк
19
Вуйнович
12
Форд
3
Фонтас
21
Герберс
3
3
21
Герберс
22
Пинеда
31
Наварро
31
Наварро
22
Пинеда
91
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
91
44
Свит
22
22
44
Свит
28
Дюк
10
Ционис
10
Ционис
28
Дюк
Остались в запасе
Чикаго Файр
Канзаc Сити
27
Kendall Burks
ЦЗ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
25
Ozzie Cisneros
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Чикаго Файр - Канзаc Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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