Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр: обзор матча 19 мая 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
19.05.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 16 тур
3 : 3
Завершен
Чикаго Файр
20'
Л. Морган (П)
58'
К. Харпер
90+1'
П. Климала
38'
К. Мюллер
49'
W. Omsberg
89'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
ГОЛ! 3:3!
П. Климала
Пас отдал
O. Fernandez
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:3!
Д. Шакири
85'
Желтая карточка
W. Omsberg
80'
Замена
Ф. Герберс
️️️️
К. Мюллер
71'
Замена
K. Przybyłko
️️️️
Д. Дуран
70'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
Желтая карточка
Ш. Неалис
66'
Замена
J. Pendant
️️️️
К. Харпер
66'
65'
Замена
J. Torres
️️️️
Б. Гутьеррес
Желтая карточка
Т. Эдвардс
63'
ГОЛ! 2:2!
К. Харпер
Пас отдал
O. Fernandez
58'
Замена
Лукиньяс
️️️️
Д. Йервуд
54'
Замена
П. Климала
️️️️
T. Barlow
54'
49'
ГОЛ! 1:2!
W. Omsberg
Пас отдал
Д. Дуран
46'
Замена
Г. Хименес
️️️️
К. Теран
46'
Замена
Б. Секулич
️️️️
Д. Эспиноса
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Мюллер
Пас отдал
Б. Гутьеррес
Желтая карточка
К. Харпер
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Морган
20'
19'
Желтая карточка
Д. Эспиноса
1'
Желтая карточка
К. Теран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
30
Jesús Castellano
ЦП
82
Лукиньяс
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
10
Jairo Torres
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
3-3-4
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
33
Лонг
90
Морган
25
Амайя
23
Кассерес
16
22
16
Йервуд
17
Харпер
2-2-1-5
16
29
Наварро
31
Наварро
22
Пинеда
10
Шакири
44
Слонина
22
Дуран
8
Мюллер
22
Теран
4
Эспиноса
16
Йервуд
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
16
Йервуд
16
9
Климала
9
Климала
16
17
Харпер
7
7
17
Харпер
4
Эспиноса
2
Секулич
2
Секулич
4
Эспиноса
22
Теран
30
Хименес
30
Хименес
22
Теран
11
Гутьеррес
10
10
11
Гутьеррес
8
Мюллер
21
Герберс
21
Герберс
8
Мюллер
22
Дуран
93
93
22
Дуран
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
30
Jesús Castellano
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
1
Крис Брейди
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
30
Jesús Castellano
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
1
Крис Брейди
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+