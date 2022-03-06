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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Орландо Сити
Чикаго Файр - Орландо Сити: обзор матча 06 марта 2022
Чикаго Файр
06.03.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 3 тур
0 : 0
Завершен
Орландо Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Орландо Сити
90'
+3
Желтая карточка
П. Галлезе
Желтая карточка
Г. Хименес
90'
+3
90'
Желтая карточка
С. Араухо
87'
Замена
А. Переа
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Б. Секулич
81'
Желтая карточка
Д. Дуран
80'
Замена
Д. Дуран
️️️️
S. Ivanov
78'
71'
Замена
Э. Кара
️️️️
Пато
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
63'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
Ф. Герберс
63'
52'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Б. Мичел
Желтая карточка
Ф. Герберс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
5
Сесар Араухо
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Орландо Сити
24
Кайл Смит
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
3-1-2-1-4
5
Чикош
29
Наварро
16
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
10
Шакири
93
2
Секулич
91
44
Слонина
3-2-2-1-2
1
Галлезе
21
Шлегель
5
Араухо
3
Карлос
13
Руан
8
Моутинью
30
Урсо
10
Перейра
11
Торрес
12
Пато
91
Мичел
21
Герберс
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
21
Герберс
91
22
Дуран
22
Дуран
91
11
Торрес
8
Переа
8
Переа
11
Торрес
12
Пато
9
Кара
9
Кара
12
Пато
91
Мичел
13
Акинделе
13
Акинделе
91
Мичел
Остались в запасе
Чикаго Файр
Орландо Сити
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Кайл Смит
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
27
Kendall Burks
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Кайл Смит
ЦЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Чикаго Файр - Орландо Сити
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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