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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Чикаго Файр
Интер Майами - Чикаго Файр: обзор матча 27 февраля 2022
Интер Майами
27.02.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 1 тур
0 : 0
Завершен
Чикаго Файр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Чикаго Файр
80'
Замена
Б. Гутьеррес
️️️️
S. Ivanov
Желтая карточка
Х. Кинтерос
77'
Желтая карточка
Д. Лоу
74'
70'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Г. Хименес
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
М. Адамс
66'
Замена
️️️️
Л. Кампана
66'
Желтая карточка
Д. Йедлин
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Чикаго Файр
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
2
Борис Секулич
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Интер Майами
6
Айме Мабика
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
30
George Acosta
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
2-5
25
Диоп
2
Йедлин
5
Кинтерос
10
Мота
37
Лоу
47
Адамс
40
Грегоре
97
МакВей
3-1-2-1-4
16
5
Чикош
29
Наварро
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
10
Шакири
93
91
44
Слонина
2
Секулич
47
Адамс
21
Тэйлор
21
Тэйлор
47
Адамс
30
Хименес
31
Наварро
31
Наварро
30
Хименес
91
11
Гутьеррес
11
Гутьеррес
91
Остались в запасе
Интер Майами
Чикаго Файр
6
Айме Мабика
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
6
Айме Мабика
ЦЗ
30
George Acosta
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
20
Брек Ши
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Интер Майами - Чикаго Файр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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