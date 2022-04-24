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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 24 апреля 2022
Миннесота Юнайтед
24.04.2022, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 11 тур
3 : 0
Завершен
Чикаго Файр
72'
Э. Рейносо
84'
К. Арриага
88'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
Замена
А. Эну
️️️️
Р. Лод
89'
ГОЛ! 3:0!
Р. Лод
88'
Замена
J. Rosales
️️️️
Э. Рейносо
86'
ГОЛ! 2:0!
К. Арриага
Пас отдал
Э. Рейносо
84'
82'
Замена
Д. Дуран
️️️️
K. Przybyłko
82'
Замена
М. Пинеда
️️️️
Д. Шакири
78'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
S. Ivanov
77'
Вторая желтая
Ф. Наварро
ГОЛ! 1:0!
Э. Рейносо
72'
63'
Замена
J. Bornstein
️️️️
Б. Гутьеррес
Замена
A. Danladi
️️️️
Ф. Фрагапане
62'
52'
Желтая карточка
Ф. Наварро
41'
Желтая карточка
Г. Хименес
Желтая карточка
В. Трапп
36'
35'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
31
Федерико Наварро
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
99
Abu Danladi
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-3-3
97
Сент-Клер
91
18
Дибасси
92
15
Боксолл
16
Арриага
20
Трапп
17
Лод
9
Амарилья
10
Рейносо
7
Фрагапане
3-2-1-1-4
16
5
Чикош
29
Наварро
2
Секулич
30
Хименес
31
Наварро
10
Шакири
93
11
Гутьеррес
91
44
Слонина
10
Рейносо
30
30
10
Рейносо
7
Фрагапане
99
99
7
Фрагапане
17
Лод
23
Эну
23
Эну
17
Лод
11
Гутьеррес
3
3
11
Гутьеррес
10
Шакири
22
Пинеда
22
Пинеда
10
Шакири
91
4
Эспиноса
4
Эспиноса
91
93
22
Дуран
22
Дуран
93
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
33
Victor Bezerra
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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