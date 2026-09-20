Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Тобьяш Фигейреду - статистика

Чеджу
2 февраля 1994 (32), Визеу
#2 | Защитник
188 см
Португалия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Канвон
0 : 1
20.09.2026
Чеджу
1' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Пучхон
2 : 2
12.09.2026
Чеджу
1' - 90'
3'
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Кванджу
0 : 1
09.09.2026
Чеджу
1' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Чеджу
0 : 0
05.09.2026
Ульсан Хендэ
1' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 25 тур
Чеджу
1 : 2
25.08.2026
Пхохан Стилерс
1' - 46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крисиума
24
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
1' - 90'
59'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
18' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
2 : 1
10.11.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 0
06.11.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Крисиума
1 : 1
27.10.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Ботафого
1 : 1
19.10.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крисиума
2 : 0
04.10.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 2
26.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Крисиума
0 : 0
23.09.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Палмейрас
5 : 0
15.09.2024
Крисиума
1' - 90'
18'
64'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Куяба
2 : 1
01.09.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Крисиума
1 : 0
29.08.2024
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Крисиума
0 : 1
25.08.2024
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Крисиума
2 : 2
18.08.2024
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крисиума
2 : 1
04.08.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Жувентуде
1 : 2
28.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
2 : 0
20.07.2024
Крисиума
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
2 : 1
17.07.2024
Крисиума
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крисиума
1 : 1
12.07.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крисиума
1 : 1
01.07.2024
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крисиума
2 : 1
22.06.2024
Ботафого
1' - 90'
43'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
20.06.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крисиума
2 : 2
17.06.2024
Баия
1' - 90'
30'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крисиума
2 : 5
09.06.2024
Куяба
1' - 90'
66'
86'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Крисиума
1 : 2
02.06.2024
Палмейрас
Был в запасе
Главные новости
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
8
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+