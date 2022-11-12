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    Тобьяш Фигейреду - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Тобьяш
    Фамилия Фигейреду
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Родной город Визеу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Халл Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 22 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    25.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    04.02.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    28.01.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.01.2023 83' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 1:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.12.2022 87' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    26.12.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Блэкпул (Блэкпул)
    17.12.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    11.12.2022 74' -90' Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.11.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Рединг (Рединг)
    08.11.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    05.11.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    01.11.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Мидлсбро (Миддлсбро)
    63' 81'
    29.10.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    78'
    22.10.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    19.10.2022 1' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.10.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    09.10.2022 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    05.10.2022 90' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    30.09.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    17.09.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.09.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.09.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    30.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    20.08.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 5:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    69'
    16.08.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    06.08.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.07.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
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