Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юнан О'Кейн - статистика

Завершил карьеру
10 июля 1990 (36)
#32 | Полузащитник
168 см | 84 кг
Ирландия | Северная Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
27
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Лидс
2 : 0
06.05.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Астон Вилла
1 : 0
13.04.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Фулхэм
2 : 0
03.04.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Лидс
2 : 1
30.03.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
1 : 2
17.03.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Рединг
2 : 2
10.03.2018
Лидс
1' - 90'
58'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Лидс
0 : 3
07.03.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
3 : 0
02.03.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
24.02.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лидс
2 : 2
18.02.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
10.02.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
13.01.2018
Лидс
1' - 37'
37'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бертон Альбион
1 : 2
26.12.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лидс
1 : 0
23.12.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
16.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
09.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
0 : 2
25.11.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
4 : 1
22.11.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
2 : 1
19.11.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
3 : 1
04.11.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 2
31.10.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
1 : 2
27.10.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 3
21.10.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
0 : 1
14.10.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
01.10.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
3 : 2
23.09.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Миллуолл
1 : 0
16.09.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
2 : 0
12.09.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лидс
5 : 0
09.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
19.08.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лидс
0 : 0
15.08.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
0 : 0
12.08.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
2 : 3
06.08.2017
Лидс
1' - 90'
Главные новости
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
2
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
5
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+