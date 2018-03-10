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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Лидс
Рединг - Лидс: обзор матча 10 марта 2018
Рединг
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
16'
Й. Бедварссон
58'
Ю. О'Кейн (АГ)
43'
П. Янссон
56'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Лидс
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ю. О'Кейн
58'
56'
ГОЛ! 1:2!
П. Эрнандес
48'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
43'
ГОЛ! 1:1!
П. Янссон
Пас отдал
А. Форшоу
Желтая карточка
Л. Келли
31'
Желтая карточка
Д. Эванс
24'
ГОЛ! 1:0!
Й. Бедварссон
Пас отдал
С. Алуко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-5-1-1
31
Яаккола
4
Илори
26
Мур
2
Гантер
4
Эванс
10
Бакуна
77
Барроу
14
Алуко
4
Келли
24
Клемент
10
Бедварссон
3-2-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
28
Де Бок
28
Пеннингтон
18
Янссон
28
Берарди
7
Алиоски
32
О'Кейн
28
Форшоу
19
Эрнандес
81
Экубан
Остались в запасе
Рединг
Лидс
8
Джон Свифт
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
28
Сэм Смит
ЦФ
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Рединг - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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