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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла - Лидс: обзор матча 13 апреля 2018
Астон Вилла
13.04.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
29'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Лидс
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Грилиш
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-3-2-2
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
12
Уилэн
23
Снодграсс
10
Грилиш
17
Онома
11
Граббан
26
Коджиа
3-1-1-1-2
1
Пикок-Фаррел
15
Даллас
28
Пеннингтон
7
Алиоски
27
Филлипс
14
Виейра
19
Эрнандес
81
Экубан
7
Руф
Остались в запасе
Астон Вилла
Лидс
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Астон Вилла - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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