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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Вулверхэмптон
Лидс - Вулверхэмптон: обзор матча 07 марта 2018
Лидс
07.03.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 3
Завершен
Вулверхэмптон
28'
Р. Сайсс
45'
В. Боли
74'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вулверхэмптон
74'
ГОЛ! 0:3!
Б. Афобе
Желтая карточка
П. Эрнандес
64'
45'
ГОЛ! 0:2!
В. Боли
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
Б. Дуглас
Желтая карточка
А. Форшоу
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-1-2-2
1
Пикок-Фаррел
15
Даллас
6
Купер
18
Янссон
28
Берарди
27
Филлипс
6
Анита
28
Форшоу
10
Ласогга
9
Сако
3-2-1-1-2
26
Радди
30
Боли
23
Батт
29
Сайсс
2
Доэрти
15
Коди
21
Н'Диайе
20
Жота
9
Бонатини
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Лидс
Вулверхэмптон
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Лидс - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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