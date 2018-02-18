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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бристоль Сити
Лидс - Бристоль Сити: обзор матча 18 февраля 2018
Лидс
18.02.2018, воскресенье, 19:30
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
72'
П. Ласогга
80'
К. Руф
11'
Ф. Дьедиу
16'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бристоль Сити
86'
Желтая карточка
М. Пак
ГОЛ! 2:2!
К. Руф
80'
79'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Желтая карточка
К. Филлипс
75'
ГОЛ! 1:2!
П. Ласогга
Пас отдал
П. Эрнандес
72'
55'
Желтая карточка
Б. Райт
Желтая карточка
М. Пеннингтон
44'
16'
ГОЛ! 0:2!
Б. Рид
Пас отдал
М. Пак
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Э. Флинт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
12
Кали Вудроу
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-3-1-2
1
Видвальд
28
Де Бок
28
Пеннингтон
18
Янссон
15
Даллас
32
О'Кейн
28
Форшоу
6
Анита
19
Эрнандес
10
Ласогга
81
Экубан
4-3-2-1
34
Филдинг
3
Райт
44
Флинт
32
Магнуссон
23
Брайан
7
Пак
8
Смит
8
Браунхилл
14
Рид
77
Кент
18
Дьедиу
Остались в запасе
Лидс
Бристоль Сити
7
Кемар Руф
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
15
Люк Стил
ВР
12
Кали Вудроу
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
12
Кали Вудроу
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лидс - Бристоль Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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