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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс: обзор матча 09 декабря 2017
Куинз Парк Рейнджерс
09.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 3
Завершен
Лидс
90+2'
П. Вшолек
63'
К. Руф
68'
К. Руф
90+5'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
К. Руф
ГОЛ! 1:2!
П. Вшолек
90'
+2
68'
ГОЛ! 0:2!
К. Руф
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
Э. Алиоски
60'
Желтая карточка
Э. Алиоски
56'
Желтая карточка
Р. Виейра
Желтая карточка
М. Луонго
55'
29'
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Д. Сковен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
3-2-2-2
12
Смитис
21
Бидуэлл
5
Онуоха
14
Робинсон
4
Сковен
21
Луонго
15
Фримен
22
Вшолек
17
Смит
14
Вашингтон
3-3-1-2
1
Видвальд
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
14
Виейра
81
Экубан
7
Руф
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
1
Джо Ламли
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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