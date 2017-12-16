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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Норвич Сити
Лидс - Норвич Сити: обзор матча 16 декабря 2017
Лидс
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
41'
П. Янссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Норвич Сити
90'
+1
Желтая карточка
Г. Хэнли
Желтая карточка
П. Янссон
69'
69'
Желтая карточка
Н. Оливейра
Желтая карточка
Л. Купер
69'
Желтая карточка
Р. Виейра
61'
ГОЛ! 1:0!
П. Янссон
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-3-1-1
1
Видвальд
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
14
Виейра
7
Руф
3-3-1-2
1
Ганн
4
Хэнли
5
Клозе
12
Пинту
8
Вранчич
10
Притчард
6
Рид
10
Мэддисон
23
Уоткинс
7
Оливейра
Остались в запасе
Лидс
Норвич Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Даниэль Фарке
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Лидс - Норвич Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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