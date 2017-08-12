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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Престон
Лидс - Престон: обзор матча 12 августа 2017
Лидс
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Престон
Желтая карточка
Р. Виейра
74'
68'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
60'
Вторая желтая
Б. Пирсон
31'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЛП
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
47
Каллум Робинсон
ЛП
4
Бен Пирсон
ОП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
15
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Видвальд
12
Эйлинг
3
Бортуик-Джексон
18
Янссон
7
Алиоски
27
Филлипс
6
Купер
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
4-1-4-1
12
Максвелл
8
Каннингэм
23
Хантингтон
3
Сперр
14
Фишер
4
Пирсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
47
Робинсон
9
Хагилл
Остались в запасе
Лидс
Престон
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
15
Стюарт Даллас
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Лидс - Престон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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