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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Болтон
Лидс - Болтон: обзор матча 30 марта 2018
Лидс
30.03.2018, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
4'
К. Экубан
50'
П. Эрнандес
53'
А. Ле Фондре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Болтон
Желтая карточка
П. Янссон
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Дерик
53'
ГОЛ! 2:1!
А. Ле Фондре
Пас отдал
С. Амеоби
ГОЛ! 2:0!
П. Эрнандес
50'
Желтая карточка
С. Даллас
28'
ГОЛ! 1:0!
К. Экубан
Пас отдал
П. Эрнандес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пикок-Фаррел
15
Даллас
18
Янссон
28
Пеннингтон
7
Алиоски
28
Берарди
14
Виейра
32
О'Кейн
19
Эрнандес
10
Ласогга
81
Экубан
3-2-1-3
13
Олнвик
3
Тэйлор
27
Кирхгофф
13
Дерик
32
Бурк
5
Биверс
16
Вела
19
Ле Фондре
10
Амеоби
11
Бакли
Остались в запасе
Лидс
Болтон
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
Остались в запасе
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
68
Чем Карачан
ЦП
22
Филипе Мораиш
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лидс - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
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