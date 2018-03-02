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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лидс
Мидлсбро - Лидс: обзор матча 02 марта 2018
Мидлсбро
02.03.2018, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 0
Завершен
Лидс
31'
П. Бэмфорд
36'
П. Бэмфорд
68'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Лидс
73'
Желтая карточка
Л. Купер
ГОЛ! 3:0!
П. Бэмфорд
68'
41'
Желтая карточка
В. Анита
ГОЛ! 2:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
А. Траоре
36'
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
34'
ГОЛ! 1:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
С. Даунинг
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
7
Адам Клэйтон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Рэндольф
5
Шоттон
23
Гибсон
4
Айяла
32
Фрэнд
17
Бешич
7
Лидбиттер
16
Хаусон
19
Даунинг
24
Траоре
45
Бэмфорд
3-3-2-1
1
Видвальд
15
Даллас
18
Янссон
6
Купер
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
6
Анита
32
О'Кейн
10
Ласогга
Остались в запасе
Мидлсбро
Лидс
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Мидлсбро - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
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