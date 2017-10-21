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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Лидс
Бристоль Сити - Лидс: обзор матча 21 октября 2017
Бристоль Сити
21.10.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
67'
П. Ласогга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Лидс
Желтая карточка
Б. Рид
82'
Красная карточка
М. Тейлор
80'
79'
Красная карточка
Г. Берарди
Желтая карточка
Б. Райт
75'
67'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласогга
Желтая карточка
Й. Хегелер
65'
53'
Желтая карточка
Р. Виейра
35'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джонатан Леко
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
3-4-1-2
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
3
Райт
13
Хегелер
7
Пак
47
О'Доуда
8
Браунхилл
14
Рид
12
Вудроу
17
Леко
3-3-2-1
22
Лонерган
6
Купер
28
Пеннингтон
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
14
Виейра
32
О'Кейн
10
Ласогга
Остались в запасе
Бристоль Сити
Лидс
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
1
Феликс Видвальд
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бристоль Сити - Лидс
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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