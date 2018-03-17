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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
Лидс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 17 марта 2018
Лидс
17.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
72'
А. Нухиу
90+1'
А. Нухиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Нухиу
90'
Желтая карточка
Д. Уайлдсмит
74'
Желтая карточка
А. Рич
72'
ГОЛ! 0:1!
А. Нухиу
63'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
13'
Желтая карточка
А. Нухиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Фредерико Венансио
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
15
Даллас
28
Пеннингтон
18
Янссон
7
Алиоски
28
Берарди
28
Форшоу
32
О'Кейн
19
Эрнандес
81
Экубан
3-2-3
33
Уайлдсмит
36
Пудил
12
Лис
3
Венансио
32
Хант
5
Хатчинсон
21
Бойд
19
Жоао
9
Нухиу
Остались в запасе
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Вурнон Анита
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Лидс - Шеффилд Уэнсдэй
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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