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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Лидс
Болтон - Лидс: обзор матча 06 августа 2017
Болтон
06.08.2017, воскресенье, 18:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 3
Завершен
Лидс
39'
Г. Мадин
67'
А. Ле Фондре (П)
7'
К. Филлипс
30'
К. Вуд
42'
К. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Лидс
Желтая карточка
У. Бакли
90'
+3
85'
Замена
Х. Сако
️️️️
Э. Алиоски
Замена
А. Армстронг
️️️️
С. Дарби
84'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Ле Фондре
67'
64'
Замена
К. Шонесси
️️️️
М. Пеннингтон
Замена
У. Бакли
️️️️
Ч. Карачан
64'
Замена
Р. Бурк
️️️️
Д. Уитер
53'
42'
ГОЛ! 1:3!
К. Филлипс
Пас отдал
К. Вуд
ГОЛ! 1:2!
Г. Мадин
Пас отдал
Д. Вела
39'
38'
Замена
В. Анита
️️️️
Г. Берарди
30'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Алиоски
7'
ГОЛ! 0:1!
К. Филлипс
Пас отдал
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
33
Марк Ховард
ВР
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
68
Чем Карачан
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
19
Пабло Эрнандес
АП
32
Юнан О'Кейн
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-2-3-2
33
Ховард
3
Тэйлор
5
Биверс
23
Дарби
25
Дерви
31
Уитер
24
Каллен
68
Карачан
16
Вела
14
Мадин
19
Ле Фондре
3-3-1-1-2
1
Видвальд
6
Купер
28
Пеннингтон
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
7
Алиоски
32
О'Кейн
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
31
Уитер
32
Бурк
32
Бурк
31
Уитер
68
Карачан
11
Бакли
11
Бакли
68
Карачан
23
Дарби
10
Армстронг
10
Армстронг
23
Дарби
28
Берарди
6
Анита
6
Анита
28
Берарди
28
Пеннингтон
35
Шонесси
35
Шонесси
28
Пеннингтон
7
Алиоски
9
Сако
9
Сако
7
Алиоски
Остались в запасе
Болтон
Лидс
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
31
Роберт Грин
ВР
43
Матеуш Клих
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
13
Бэн Олнвик
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
43
Матеуш Клих
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Болтон - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Рибок
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