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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Халл Сити
Лидс - Халл Сити: обзор матча 23 декабря 2017
Лидс
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
29'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Халл Сити
89'
Желтая карточка
М. Гектор
82'
Желтая карточка
М. Доусон
ГОЛ! 1:0!
П. Эрнандес
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Видвальд
18
Янссон
6
Купер
12
Эйлинг
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
14
Виейра
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-4-1
1
МакГрегор
6
Гектор
20
Доусон
23
Томори
34
Эйна
3
Мазух
36
Ирвин
7
Ларссон
21
Тораль
11
Гросицки
12
Дико
Остались в запасе
Лидс
Халл Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
35
Конор Шонесси
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
37
Джош Клэкстоун
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
25
Адама Диоманде
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Лидс - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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