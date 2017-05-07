Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бретт Питман - статистика

Завершил карьеру
31 января 1988 (38), Сент-Хелиер
#11 | Нападающий
183 см | 70 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
21
4
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
07.05.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
29.04.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ротерхэм
1 : 0
22.04.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
17.04.2017
Ньюкасл
89' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Бертон Альбион
1 : 2
14.04.2017
Ипсвич Таун
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Фулхэм
3 : 1
08.04.2017
Ипсвич Таун
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.04.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
01.04.2017
Бирмингем Сити
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Кардифф
3 : 1
18.03.2017
Ипсвич Таун
45' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
07.03.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
04.03.2017
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
1 : 1
26.02.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.02.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Брайтон
1 : 1
14.02.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Астон Вилла
0 : 1
11.02.2017
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
04.02.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
31.01.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Престон
1 : 1
28.01.2017
Ипсвич Таун
1' - 74'
16'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
21.01.2017
Ипсвич Таун
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
02.01.2017
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
30.12.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
87'
43'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
26.12.2016
Фулхэм
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
17.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
7, 68'
13'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
13.12.2016
Ипсвич Таун
61' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
10.12.2016
Кардифф
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Лидс
1 : 0
24.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 25'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
17.09.2016
Астон Вилла
1' - 88'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
2 : 1
09.09.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
50'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
27.08.2016
Престон
1' - 83'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
21.08.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
06.08.2016
Барнсли
81' - 90'
Главные новости
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
2
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
4
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
43
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+