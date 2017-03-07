Бретт Питман - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Бретт
|Фамилия
|Питман
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сент-Хелиер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Имя
|Бретт
|Фамилия
|Питман
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сент-Хелиер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|21
|4
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|22.04.2017
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|17.04.2017
|89' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|90'
|14.04.2017
|85' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|08.04.2017
|86' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|3:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|01.04.2017
|1' -71'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.03.2017
|45' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|67'
|07.03.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|26.02.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Лидс (Лидс)
|14.02.2017
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|31.01.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:3
|Дерби Каунти (Дерби)
|28.01.2017
|1' -74'
|Престон (Престон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|16'
|21.01.2017
|73' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.01.2017
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|30.12.2016
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|87' 43'
|26.12.2016
|1' -45'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|17.12.2016
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|7' 68' 13'
|13.12.2016
|61' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|10.12.2016
|71' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Кардифф (Кардифф)
|24.09.2016
|1' -25'
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|17.09.2016
|1' -88'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.09.2016
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|90'
|09.09.2016
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|50'
|27.08.2016
|1' -83'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Престон (Престон)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|06.08.2016
|81' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|4:2
|Барнсли (Барнсли)