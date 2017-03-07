Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бретт Питман - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Бретт
    Фамилия Питман
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Сент-Хелиер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 января 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 21 4 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    29.04.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    22.04.2017 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    17.04.2017 89' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    90'
    14.04.2017 85' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    08.04.2017 86' -90' Фулхэм (Лондон) 3:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.04.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    01.04.2017 1' -71' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    18.03.2017 45' -90' Кардифф (Кардифф) 3:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    67'
    07.03.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.03.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    26.02.2017 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.02.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Лидс (Лидс)
    14.02.2017 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    11.02.2017 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.02.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Рединг (Рединг)
    31.01.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:3 Дерби Каунти (Дерби)
    28.01.2017 1' -74' Престон (Престон) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    16'
    21.01.2017 73' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.01.2017 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    30.12.2016 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    87' 43'
    26.12.2016 1' -45' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    17.12.2016 1' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 2:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    7' 68' 13'
    13.12.2016 61' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    10.12.2016 71' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Кардифф (Кардифф)
    24.09.2016 1' -25' Лидс (Лидс) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    17.09.2016 1' -88' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.09.2016 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    90'
    09.09.2016 1' -90' Рединг (Рединг) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    50'
    27.08.2016 1' -83' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Престон (Престон)
    21.08.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    06.08.2016 81' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 4:2 Барнсли (Барнсли)
    • Читайте нас: 
    11