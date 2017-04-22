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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ипсвич Таун
Ротерхэм - Ипсвич Таун: обзор матча 22 апреля 2017
Ротерхэм
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
79'
Т. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ипсвич Таун
85'
Замена
Ф. Сирс
️️️️
Д. Роу
ГОЛ! 1:0!
Т. Адейеми
79'
75'
Замена
К. Брю
️️️️
Т. Дьягурага
Желтая карточка
Д. Мэтток
74'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
К. Моррис
71'
Желтая карточка
А. Брэй
64'
63'
Замена
К. Мур
️️️️
Т. Бишоп
54'
Желтая карточка
Т. Дьягурага
Замена
Э. Форд
️️️️
С. Аджайи
53'
Замена
А. Брэй
️️️️
Д. Уорд
45'
Пенальти не реализован!
Д. Уорд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Ричард О'Доннелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Уилл Волкс
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
35
Дэниэл Роу
ЦЗ
29
Джош Эммануэль
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Бретт Питман
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
27
Алекс Брэй
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Грант Уорд
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
4-4-2
12
О'Доннелл
14
Фишер
3
Мэтток
6
Аджайи
6
Вуд
15
Адейеми
28
Тейлор
21
Смолвуд
6
Волкс
25
Уорд
9
Моррис
3-2-3-2
1
Геркен
30
Кенлок
35
Роу
29
Эммануэль
15
Смит
4
Чамберс
21
Доззел
8
Дьягурага
8
Бишоп
11
Питман
9
Самуэль
25
Уорд
27
Брэй
27
Брэй
25
Уорд
9
Моррис
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
9
Моррис
6
Аджайи
7
Форд
7
Форд
6
Аджайи
8
Дьягурага
17
Брю
17
Брю
8
Дьягурага
35
Роу
20
Сирс
20
Сирс
35
Роу
8
Бишоп
19
Мур
19
Мур
8
Бишоп
Остались в запасе
Ротерхэм
Ипсвич Таун
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Грант Уорд
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
18
Грант Уорд
ЦП
37
Пол Дигби
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ротерхэм - Ипсвич Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Нью-Йорк
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