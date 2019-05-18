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Серхио Гарсия
Статистика
Серхио Гарсия - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1983 (43), Барселона
#9 | Нападающий
174 см | 72 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Чемпионат Европы 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
19
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2 : 0
18.05.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
90'
Испания. Примера, 37 тур
Леганес
0 : 2
12.05.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
3 : 0
04.05.2019
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 1
29.04.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эспаньол
1 : 1
24.04.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
2 : 2
21.04.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эспаньол
2 : 1
13.04.2019
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Жирона
1 : 2
06.04.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 1
02.04.2019
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Барселона
2 : 0
30.03.2019
Эспаньол
65' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
09.02.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 2
03.02.2019
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
2 : 4
27.01.2019
Реал
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
3 : 0
21.01.2019
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эспаньол
1 : 0
04.01.2019
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетико
1 : 0
22.12.2018
Эспаньол
1' - 70'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 3
16.12.2018
Бетис
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
0 : 4
08.12.2018
Барселона
63' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1 : 3
25.11.2018
Жирона
1' - 72'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
2 : 1
11.11.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
1 : 0
05.11.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
1 : 1
26.10.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
0 : 2
21.10.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
3 : 1
07.10.2018
Вильярреал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 2
28.09.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
1 : 0
25.09.2018
Эйбар
1' - 61'
25'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
1 : 0
22.09.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 0
16.09.2018
Леванте
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
2 : 1
02.09.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2 : 0
26.08.2018
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 1
18.08.2018
Эспаньол
71' - 90'
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