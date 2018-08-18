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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 18 августа 2018
Сельта
18.08.2018, суббота, 19:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
52'
Д. Лопес (АГ)
45'
М. Эрмосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эспаньол
90'
+5
Желтая карточка
Д. Вила
Желтая карточка
Х. Алонсо
90'
+1
Замена
Д. Эккерт
️️️️
М. Гомес
90'
+1
81'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
П. Пьятти
Замена
С. Буфал
️️️️
Б. Мендес
77'
73'
Желтая карточка
М. Рока
71'
Замена
Э. Перес
️️️️
Б. Иглесиас
71'
Замена
С. Гарсия
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
Я. Аспас
70'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Лопес
52'
Замена
Э. Мор
️️️️
П. Систо
52'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрмосо
Желтая карточка
Б. Мендес
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
27
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
18
Алекс Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
6
Алонсо
22
Кабрал
14
Араужо
22
Мальо
8
Бельтран
68
Лоботка
77
Систо
10
Мендес
9
Гомес
10
Аспас
2-2-3-1-2
13
Лопес
22
Эрмосо
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
21
Лопес
10
Дардер
10
Пьятти
7
Иглесиас
12
Баптистао
77
Систо
7
Мор
7
Мор
77
Систо
10
Мендес
17
Буфал
17
Буфал
10
Мендес
9
Гомес
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Гомес
10
Пьятти
7
Пуадо
7
Пуадо
10
Пьятти
7
Иглесиас
30
Перес
30
Перес
7
Иглесиас
12
Баптистао
9
Гарсия
9
Гарсия
12
Баптистао
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
25
Иван Вильяр
ВР
27
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
27
Роберт Мазань
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Антонио Мохамед
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Сельта - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Балаидос
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