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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 02 апреля 2019
Эспаньол
02.04.2019, вторник, 21:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
56'
Б. Иглесиас
72'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
Желтая карточка
М. Эрмосо
85'
83'
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
Налдо
81'
78'
Желтая карточка
С. Кристофоро
72'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Пас отдал
Х. Молина
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Э. Перес
56'
Желтая карточка
О. Мелендо
54'
Желтая карточка
Д. Вила
33'
23'
Желтая карточка
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Вила
5
Налдо
22
Эрмосо
16
Росалес
25
Рока
10
Дардер
7
Лей
21
Мелендо
30
Перес
7
Иглесиас
3-2-2-3
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
20
Фулкье
22
Суарес
41
Кристофоро
88
Максимович
9
Дуро
9
Анхель
17
Мата
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
22
Льюис Лопес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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