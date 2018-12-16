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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 16 декабря 2018
Эспаньол
16.12.2018, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 3
Завершен
Бетис
24'
С. Гарсия
43'
Д. Ло Чельсо
85'
К. Тельо
90+1'
О. Дуарте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
О. Дуарте
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Тельо
Желтая карточка
В. Санчес
84'
65'
Желтая карточка
Сидней
Желтая карточка
Д. Лопес
56'
53'
Желтая карточка
А. Манди
Желтая карточка
Б. Иглесиас
45'
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
С. Каналес
ГОЛ! 1:0!
С. Гарсия
Пас отдал
Л. Баптистао
24'
23'
Желтая карточка
В. Карвалью
18'
Желтая карточка
Хоакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Бетис
80
Лорен Морон
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-2-3
13
Лопес
17
Педроса
6
Дуарте
16
Росалес
25
Рока
5
Лопес
4
Санчес
23
Гранеро
7
Иглесиас
9
Гарсия
12
Баптистао
4-1-1-3
80
Морон
2
Манди
5
Бартра
26
Сидней
23
Фирпо
10
Карвалью
27
Франсис
17
Хоакин
20
Каналес
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Эспаньол - Бетис
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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