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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Алавес
Эспаньол - Алавес: обзор матча 13 апреля 2019
Эспаньол
13.04.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
47'
В. Лагвардия (АГ)
56'
Х. Кальери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Алавес
Желтая карточка
М. Рока
84'
79'
Желтая карточка
В. Лагвардия
56'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальери
Желтая карточка
С. Дардер
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Лагвардия
47'
39'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
Налдо
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
18
Алекс Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Лопес
17
Педроса
5
Налдо
22
Эрмосо
16
Росалес
25
Рока
4
Санчес
10
Дардер
7
Лей
21
Мелендо
7
Иглесиас
4-2-2-2
1
Пачеко
23
Наварро
19
Эли
5
Лагвардия
5
Дуарте
19
Гарсия
5
Брашанац
24
Джони
14
Инуи
17
Борха
9
Кальери
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Алекс Лопес
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
27
Патрик Твумаси
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эспаньол - Алавес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
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