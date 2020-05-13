Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукас Хинтерсер - статистика

Завершил карьеру
28 марта 1991 (35), Китцбюэль
#16 | Нападающий
192 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингольштадт
27
3
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 1
13.05.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ингольштадт
1 : 1
06.05.2017
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
29.04.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ингольштадт
2 : 4
22.04.2017
Вердер
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.04.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 3
05.04.2017
Ингольштадт
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ингольштадт
2 : 1
02.04.2017
Майнц
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
17.03.2017
Ингольштадт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
5 : 2
04.03.2017
Ингольштадт
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ингольштадт
0 : 2
26.02.2017
Боруссия М
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0 : 2
18.02.2017
Ингольштадт
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0 : 2
11.02.2017
Бавария
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 0
04.02.2017
Ингольштадт
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ингольштадт
3 : 1
28.01.2017
Гамбург
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1 : 0
21.01.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ингольштадт
1 : 2
21.12.2016
Фрайбург
1' - 73'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 2
18.12.2016
Ингольштадт
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ингольштадт
1 : 0
10.12.2016
РБ Лейпциг
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
2 : 1
03.12.2016
Ингольштадт
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ингольштадт
1 : 1
26.11.2016
Вольфсбург
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
0 : 1
19.11.2016
Ингольштадт
45' - 90'
68'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 2
05.11.2016
Аугсбург
1' - 45'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
2 : 0
29.10.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ингольштадт
3 : 3
22.10.2016
Боруссия Д
1' - 89'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 1
15.10.2016
Ингольштадт
1' - 90'
90'
87'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ингольштадт
1 : 2
01.10.2016
Хоффенхайм
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
2 : 0
24.09.2016
Ингольштадт
58' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ингольштадт
0 : 2
20.09.2016
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бавария
3 : 1
17.09.2016
Ингольштадт
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ингольштадт
0 : 2
10.09.2016
Герта
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1 : 1
27.08.2016
Ингольштадт
66' - 90'
79'
Главные новости
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
2
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
2
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
1
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+