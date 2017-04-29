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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Ингольштадт
РБ Лейпциг - Ингольштадт: обзор матча 29 апреля 2017
РБ Лейпциг
29.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Ингольштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Ингольштадт
88'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Д. Лескано
Замена
О. Бурк
️️️️
Бернардо
88'
86'
Вторая желтая
А. Моралес
75'
Замена
Э. Юнг
️️️️
С. Киттель
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Хальстенберг
72'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
67'
64'
Желтая карточка
Ш. Лекс
Желтая карточка
Ю. Поульсен
59'
59'
Желтая карточка
А. Моралес
48'
Желтая карточка
М. Тиссеран
43'
Желтая карточка
Рожер
37'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Леки
28'
Желтая карточка
Д. Лескано
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
26'
Желтая карточка
Д. Упамекано
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Рожер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
2
Упамекано
13
Бернардо
20
Забитцер
6
Демме
31
Илсанкер
8
Кейта
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
4-4-1-1
1
Хансен
34
Матип
32
Тиссеран
8
Рожер
27
Моралес
94
Хадергьонай
8
Киттель
36
Коэн
29
Зуттнер
7
Леки
37
Лескано
23
Хальстенберг
22
Шмитц
22
Шмитц
23
Хальстенберг
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
13
Бернардо
7
Бурк
7
Бурк
13
Бернардо
8
Киттель
5
Юнг
5
Юнг
8
Киттель
37
Лескано
13
Кристиансен
13
Кристиансен
37
Лескано
7
Леки
14
Лекс
14
Лекс
7
Леки
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ингольштадт
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
Остались в запасе
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча РБ Лейпциг - Ингольштадт
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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