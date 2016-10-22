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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Боруссия Д
Ингольштадт - Боруссия Д: обзор матча 22 октября 2016
Ингольштадт
22.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Боруссия Д
6'
А. Коэн
24'
Д. Лескано
59'
Д. Лескано
59'
П. Обамеянг
69'
А. Рамос
90+1'
К. Пулишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Боруссия Д
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
К. Пулишич
Замена
А. Моралес
️️️️
Л. Хинтерсер
89'
73'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лескано
72'
71'
Желтая карточка
А. Рамос
69'
ГОЛ! 3:2!
А. Рамос
Пас отдал
К. Пулишич
59'
Замена
М. Гетце
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 3:1!
Д. Лескано
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
59'
59'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
45'
Замена
К. Пулишич
️️️️
П. Чжу-Ху
ГОЛ! 2:0!
Д. Лескано
Пас отдал
М. Зуттнер
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Коэн
Пас отдал
М. Зуттнер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
ПП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
8
Гонсало Кастро
ПП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
27
Марио Гетце
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
4-4-2
1
Нюланд
94
Хадергьонай
34
Матип
32
Тиссеран
29
Зуттнер
8
Рожер
36
Коэн
13
Гросс
9
Хартманн
37
Лескано
16
Хинтерсер
4-1-1-2-2
1
Вайденфеллер
26
Пищек
28
Гинтер
5
Бартра
33
Пак Чжу-Ху
5
Вайгль
8
Кастро
10
Дембеле
10
Кагава
20
Рамос
7
Обамеянг
37
Лескано
7
Леки
7
Леки
37
Лескано
16
Хинтерсер
27
Моралес
27
Моралес
16
Хинтерсер
33
Пак Чжу-Ху
11
Пулишич
11
Пулишич
33
Пак Чжу-Ху
10
Кагава
25
Пасслак
25
Пасслак
10
Кагава
8
Кастро
27
Гетце
27
Гетце
8
Кастро
Остались в запасе
Ингольштадт
Боруссия Д
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
1
Роман Бюрки
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ингольштадт - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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