Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Боруссия М
Ингольштадт - Боруссия М: обзор матча 26 февраля 2017
Ингольштадт
26.02.2017, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Боруссия М
60'
Л. Штиндль
90+1'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Боруссия М
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Хан
Пас отдал
М. Дауд
87'
Замена
Раффаэл
️️️️
Л. Штиндль
80'
Замена
А. Хан
️️️️
Й. Дрмич
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
П. Гросс
78'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Тиссеран
72'
Желтая карточка
М. Тиссеран
63'
61'
Замена
М. Дауд
️️️️
Т. Штробль
60'
ГОЛ! 0:1!
Л. Штиндль
Замена
Рожер
️️️️
Э. Юнг
45'
Желтая карточка
Э. Юнг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
37
Дарио Лескано
ЦФ
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
3-2-4-1
1
Хансен
27
Моралес
34
Матип
18
Брежери
5
Юнг
32
Тиссеран
29
Зуттнер
36
Коэн
13
Гросс
94
Хадергьонай
37
Лескано
4-2-1-2-1
1
Зоммер
23
Вестергор
15
Кристенсен
24
Янчке
17
Вендт
23
Крамер
5
Штробль
19
Джонсон
7
Хофманн
13
Штиндль
18
Дрмич
5
Юнг
8
Рожер
8
Рожер
5
Юнг
32
Тиссеран
8
Киттель
8
Киттель
32
Тиссеран
13
Гросс
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
13
Гросс
18
Дрмич
28
Хан
28
Хан
18
Дрмич
5
Штробль
81
Дауд
81
Дауд
5
Штробль
13
Штиндль
11
Раффаэл
11
Раффаэл
13
Штиндль
Остались в запасе
Ингольштадт
Боруссия М
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Ингольштадт - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
Ингольштадт
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+