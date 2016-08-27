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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Ингольштадт
Гамбург - Ингольштадт: обзор матча 27 августа 2016
Гамбург
27.08.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ингольштадт
30'
Б. Вуд
79'
Л. Хинтерсер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Ингольштадт
90'
+1
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Д. Лескано
Желтая карточка
Й. Джуру
89'
81'
Замена
А. Коэн
️️️️
А. Моралес
79'
ГОЛ! 1:1!
Л. Хинтерсер
Замена
П. Ласогга
️️️️
М. Грегоритч
67'
66'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Хартманн
Замена
А. Халилович
️️️️
Н. Мюллер
66'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Д. Юнг
66'
Желтая карточка
Г. Сакаи
32'
32'
Желтая карточка
А. Моралес
ГОЛ! 1:0!
Б. Вуд
Пас отдал
Р. Адлер
30'
7'
Желтая карточка
М. Зуттнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
АП
21
Джидеон Юнг
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
9
Мориц Хартманн
РФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
10
Ален Халилович
АП
21
Набиль Бауи
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-3-2-1
15
Адлер
2
Сакаи
3
Клебер
5
Джуру
22
Озтрзолек
9
Мюллер
14
Хант
21
Юнг
18
Костич
11
Грегоритч
17
Вуд
3-2-2-1-2
1
Нюланд
29
Зуттнер
34
Матип
18
Брежери
28
Левелс
27
Моралес
13
Гросс
8
Рожер
7
Леки
9
Хартманн
37
Лескано
21
Юнг
2
Дикмайер
2
Дикмайер
21
Юнг
9
Мюллер
10
Халилович
10
Халилович
9
Мюллер
11
Грегоритч
10
Ласогга
10
Ласогга
11
Грегоритч
27
Моралес
36
Коэн
36
Коэн
27
Моралес
37
Лескано
14
Лекс
14
Лекс
37
Лескано
9
Хартманн
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
9
Хартманн
Остались в запасе
Гамбург
Ингольштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Набиль Бауи
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Гамбург - Ингольштадт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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