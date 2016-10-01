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Ингольштадт - Хоффенхайм
Ингольштадт - Хоффенхайм: обзор матча 01 октября 2016
Ингольштадт
01.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Хоффенхайм
90+5'
Л. Хинтерсер (П)
11'
С. Вагнер
35'
К. Демирбай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Хоффенхайм
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Хинтерсер
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Л. Рупп
72'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
70'
Замена
Ю. Полански
️️️️
Н. Амири
69'
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Вагнер
Замена
М. Кристиансен
️️️️
М. Хартманн
69'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Леки
59'
Желтая карточка
М. Матип
58'
53'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Демирбай
Замена
Д. Лескано
️️️️
А. Коэн
45'
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Демирбай
Пас отдал
Л. Рупп
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Вагнер
Пас отдал
А. Крамарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Мориц Хартманн
ЛФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
4-3-1-2
1
Нюланд
32
Тиссеран
5
Юнг
34
Матип
28
Левелс
36
Коэн
8
Рожер
13
Гросс
7
Леки
9
Хартманн
16
Хинтерсер
3-2-3-2
1
Бауманн
7
Фогт
21
Хюбнер
25
Зюле
22
Тольян
3
Кадержабек
13
Руди
26
Демирбай
10
Рупп
27
Крамарич
2
Вагнер
9
Хартманн
13
Кристиансен
13
Кристиансен
9
Хартманн
7
Леки
14
Лекс
14
Лекс
7
Леки
36
Коэн
37
Лескано
37
Лескано
36
Коэн
26
Демирбай
10
Амири
10
Амири
26
Демирбай
Амири
8
Полански
8
Полански
Амири
2
Вагнер
11
Салаи
11
Салаи
2
Вагнер
Остались в запасе
Ингольштадт
Хоффенхайм
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Мартин Хансен
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Мартин Хансен
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Ингольштадт - Хоффенхайм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Кампка
(Майнц)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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