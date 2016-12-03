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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ингольштадт
Вердер - Ингольштадт: обзор матча 03 декабря 2016
Вердер
03.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Ингольштадт
24'
М. Крузе
76'
Ф. Бартельс
58'
М. Зуттнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ингольштадт
90'
+4
Желтая карточка
М. Зуттнер
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
И. Хайрович
89'
Замена
М. Велькович
️️️️
С. Гнабри
86'
85'
Замена
С. Киттель
️️️️
А. Коэн
82'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
П. Гросс
79'
Желтая карточка
П. Гросс
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бартельс
Пас отдал
К. Писарро
76'
Замена
И. Хайрович
️️️️
М. Крузе
74'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Зуттнер
45'
Замена
Д. Лескано
️️️️
Э. Юнг
30'
Желтая карточка
М. Тиссеран
ГОЛ! 1:0!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Бартельс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
8
Рожер
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Лукас Фрёде
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
37
Дарио Лескано
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
3-4-1-2
33
Дробны
25
Гарсия
22
Сане
4
Мойсандер
16
Юнузович
44
Баргфреде
4
Бауэр
31
Бартельс
7
Гнабри
10
Крузе
14
Писарро
3-2-3-2
1
Хансен
94
Хадергьонай
32
Тиссеран
5
Юнг
29
Зуттнер
34
Матип
8
Рожер
13
Гросс
36
Коэн
7
Леки
9
Хартманн
10
Крузе
20
Хайрович
20
Хайрович
10
Крузе
7
Гнабри
13
Велькович
13
Велькович
7
Гнабри
Хайрович
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
Хайрович
36
Коэн
8
Киттель
8
Киттель
36
Коэн
5
Юнг
37
Лескано
37
Лескано
5
Юнг
13
Гросс
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
13
Гросс
Остались в запасе
Вердер
Ингольштадт
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
1
Феликс Видвальд
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Вердер - Ингольштадт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Везерстадион
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