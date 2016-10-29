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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Ингольштадт
Майнц - Ингольштадт: обзор матча 29 октября 2016
Майнц
29.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Ингольштадт
51'
Ю. Малли (П)
85'
Л. Озтюнали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Ингольштадт
Замена
Х. Родригес
️️️️
П. де Бласис
90'
+3
Замена
Л. Балогун
️️️️
Ю. Малли
90'
+1
86'
Вторая желтая
М. Кристиансен
ГОЛ! 2:0!
Л. Озтюнали
Пас отдал
Д. Кордоба
85'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Х. Самперио
83'
72'
Желтая карточка
М. Кристиансен
72'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
Желтая карточка
Х. Самперио
64'
62'
Замена
М. Леки
️️️️
Д. Лескано
58'
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Коэн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Малли
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
9
Мориц Хартманн
ПП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Донати
16
Белл
42
Хак
18
Бросински
5
Гбамен
8
Сердар
29
Самперио
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
4-4-2
1
Нюланд
29
Зуттнер
34
Матип
32
Тиссеран
94
Хадергьонай
9
Хартманн
8
Рожер
36
Коэн
13
Гросс
37
Лескано
16
Хинтерсер
10
Малли
27
Балогун
27
Балогун
10
Малли
8
де Бласис
6
Родригес
6
Родригес
8
де Бласис
29
Самперио
21
Озтюнали
21
Озтюнали
29
Самперио
37
Лескано
7
Леки
7
Леки
37
Лескано
36
Коэн
13
Кристиансен
13
Кристиансен
36
Коэн
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
Остались в запасе
Майнц
Ингольштадт
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Майнц - Ингольштадт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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