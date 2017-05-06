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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Байер
Ингольштадт - Байер: обзор матча 06 мая 2017
Ингольштадт
06.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Байер
73'
С. Киттель
78'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Байер
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
М. Зуттнер
90'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Кристиансен
84'
78'
ГОЛ! 1:1!
К. Хаверц
77'
Замена
К. Кампль
️️️️
Ч. Арангис
74'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
А. Мехмеди
ГОЛ! 1:0!
С. Киттель
73'
60'
Желтая карточка
К. Фолланд
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Леки
45'
35'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Желтая карточка
М. Леки
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Адмир Мехмеди
ЛП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
18
Брежери
32
Тиссеран
34
Матип
29
Зуттнер
13
Гросс
36
Коэн
13
Кристиансен
94
Хадергьонай
7
Леки
37
Лескано
4-1-2-3
1
Лено
39
Хенрикс
4
Едвай
15
Драгович
18
Венделл
14
Баумгартлингер
20
Арангис
14
Мехмеди
11
Кисслинг
31
Фолланд
29
Хаверц
29
Зуттнер
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
29
Зуттнер
7
Леки
8
Киттель
8
Киттель
7
Леки
13
Кристиансен
14
Лекс
14
Лекс
13
Кристиансен
20
Арангис
44
Кампль
44
Кампль
20
Арангис
14
Мехмеди
17
Бэйли
17
Бэйли
14
Мехмеди
Остались в запасе
Ингольштадт
Байер
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
28
Рамазан Озкан
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Ингольштадт - Байер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
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