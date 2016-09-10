Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Герта
Ингольштадт - Герта: обзор матча 10 сентября 2016
Ингольштадт
10.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Герта
8'
В. Ибишевич
86'
Ю. Шибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Герта
Желтая карточка
М. Зуттнер
88'
86'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Шибер
Пас отдал
Г. Харагучи
81'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Н. Штарк
79'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Ибишевич
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Рожер
79'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
М. Хартманн
76'
74'
Желтая карточка
А. Эссвайн
Желтая карточка
Т. Левелс
63'
62'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Вайзер
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
А. Моралес
58'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Г. Харагучи
Желтая карточка
А. Моралес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
9
Мориц Хартманн
РФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
16
Владимир Дарида
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Ингольштадт
97
Фабиан Бантич
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
29
Аллан
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нюланд
27
Моралес
32
Тиссеран
29
Зуттнер
34
Матип
28
Левелс
13
Гросс
8
Рожер
7
Леки
37
Лескано
9
Хартманн
3-2-1-1-1
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
25
Брукс
4
Лангкамп
22
Пекарик
21
Платтенхардт
78
Харагучи
16
Дарида
11
Ибишевич
9
Хартманн
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
9
Хартманн
8
Рожер
13
Кристиансен
13
Кристиансен
8
Рожер
27
Моралес
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
27
Моралес
8
Вайзер
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Вайзер
4
Штарк
13
Хегелер
13
Хегелер
4
Штарк
11
Ибишевич
20
Шибер
20
Шибер
11
Ибишевич
Остались в запасе
Ингольштадт
Герта
97
Фабиан Бантич
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
1
Нильс Кербер
ВР
29
Аллан
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
97
Фабиан Бантич
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
29
Аллан
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Ингольштадт - Герта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Новости команд
Все
Ингольштадт
Герта
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+