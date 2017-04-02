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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Майнц
Ингольштадт - Майнц: обзор матча 02 апреля 2017
Ингольштадт
02.04.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
10'
Р. Брежери
73'
Ф. Хадергьонай
71'
М. Матип (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Майнц
Желтая карточка
М. Хансен
90'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
89'
Желтая карточка
М. Тиссеран
85'
Замена
М. Тиссеран
️️️️
М. Зуттнер
84'
80'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Д. Латца
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Леки
77'
76'
Желтая карточка
Д. Латца
ГОЛ! 2:1!
Ф. Хадергьонай
73'
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Матип
68'
Желтая карточка
А. Рамальо
67'
Замена
С. Сердар
️️️️
Н. Бунгерт
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
65'
Желтая карточка
М. Матип
59'
45'
Замена
Д. Донати
️️️️
Л. Балогун
33'
Желтая карточка
Л. Балогун
ГОЛ! 1:0!
Р. Брежери
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
8
Рожер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЛП
46
Данни Латца
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
5
Андре Рамальо
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-1-1
1
Хансен
27
Моралес
18
Брежери
8
Рожер
34
Матип
29
Зуттнер
36
Коэн
13
Гросс
94
Хадергьонай
7
Леки
37
Лескано
4-3-1-2
1
Лоссль
18
Бросински
16
Белл
26
Бунгерт
27
Балогун
5
Рамальо
21
Озтюнали
5
Гбамен
46
Латца
9
Кордоба
8
де Бласис
29
Зуттнер
32
Тиссеран
32
Тиссеран
29
Зуттнер
7
Леки
8
Киттель
8
Киттель
7
Леки
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
27
Балогун
2
Донати
2
Донати
27
Балогун
26
Бунгерт
8
Сердар
8
Сердар
26
Бунгерт
46
Латца
19
Квайсон
19
Квайсон
46
Латца
Остались в запасе
Ингольштадт
Майнц
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
24
Янник Хут
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Ингольштадт - Майнц
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Ауди-Спортпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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