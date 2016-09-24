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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Ингольштадт
Боруссия М - Ингольштадт: обзор матча 24 сентября 2016
Боруссия М
24.09.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ингольштадт
42'
Л. Штиндль
76'
О. Вендт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Ингольштадт
Замена
М. Шульц
️️️️
О. Вендт
89'
85'
Желтая карточка
Т. Левелс
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Л. Штиндль
84'
77'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
А. Моралес
ГОЛ! 2:0!
О. Вендт
Пас отдал
М. Дауд
76'
66'
Желтая карточка
Л. Хинтерсер
Желтая карточка
Н. Эльведи
65'
62'
Замена
Рожер
️️️️
А. Коэн
58'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Хартманн
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
56'
Желтая карточка
А. Хан
53'
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
42'
4'
Желтая карточка
М. Леки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
4
Юлиан Корб
ПП
28
Андре Хан
ПВ
Главный тренер
Андре Шуберт
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
17
Вендт
30
Эльведи
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Крамер
81
Дауд
19
Джонсон
4
Корб
13
Штиндль
28
Хан
3-2-2-2-1
1
Нюланд
29
Зуттнер
34
Матип
32
Тиссеран
28
Левелс
27
Моралес
36
Коэн
13
Гросс
7
Леки
9
Хартманн
37
Лескано
13
Штиндль
23
Вестергор
23
Вестергор
13
Штиндль
17
Вендт
10
Шульц
10
Шульц
17
Вендт
28
Хан
9
Азар
9
Азар
28
Хан
36
Коэн
8
Рожер
8
Рожер
36
Коэн
27
Моралес
14
Лекс
14
Лекс
27
Моралес
9
Хартманн
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
9
Хартманн
Остались в запасе
Боруссия М
Ингольштадт
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Андре Шуберт
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Боруссия М - Ингольштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Боруссия-Парк
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