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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - РБ Лейпциг
Ингольштадт - РБ Лейпциг: обзор матча 10 декабря 2016
Ингольштадт
10.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
12'
Рожер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Зелке
Вторая желтая
М. Леки
90'
+4
Желтая карточка
М. Леки
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
П. Гросс
86'
70'
Замена
Д. Зелке
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Хартманн
️️️️
Д. Лескано
64'
61'
Желтая карточка
Т. Вернер
Замена
Э. Нюланд
️️️️
М. Хансен
58'
55'
Замена
О. Бурк
️️️️
Ю. Поульсен
34'
Желтая карточка
М. Забитцер
ГОЛ! 1:0!
Рожер
Пас отдал
Э. Юнг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЛП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
34
Матип
27
Моралес
32
Тиссеран
5
Юнг
36
Коэн
13
Гросс
8
Рожер
94
Хадергьонай
7
Леки
37
Лескано
3-4-1-2
25
Гулачи
22
Шмитц
4
Орбан
23
Хальстенберг
6
Демме
8
Кейта
31
Илсанкер
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
1
Хансен
1
Нюланд
1
Нюланд
1
Хансен
37
Лескано
9
Хартманн
9
Хартманн
37
Лескано
13
Гросс
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
13
Гросс
15
Поульсен
7
Бурк
7
Бурк
15
Поульсен
11
Вернер
9
Зелке
9
Зелке
11
Вернер
Остались в запасе
Ингольштадт
РБ Лейпциг
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
27
Мариус Мюллер
ВР
14
Доминик Франке
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ингольштадт - РБ Лейпциг
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
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