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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Ингольштадт
Герта - Ингольштадт: обзор матча 04 февраля 2017
Герта
04.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ингольштадт
1'
Г. Харагучи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Ингольштадт
Желтая карточка
В. Дарида
90'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
В. Ибишевич
90'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
С. Калу
79'
76'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
Э. Юнг
66'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Кристиансен
66'
Замена
С. Киттель
️️️️
Рожер
Замена
Ю. Шибер
️️️️
В. Штокер
63'
58'
Желтая карточка
А. Моралес
Желтая карточка
В. Ибишевич
47'
39'
Желтая карточка
П. Гросс
ГОЛ! 1:0!
Г. Харагучи
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЛП
78
Генки Харагучи
ЦП
14
Валентин Штокер
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Рожер
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
13
Паскаль Гросс
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
37
Дарио Лескано
ЦФ
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
25
Брукс
28
Лустенбергер
4
Лангкамп
7
Миттельштадт
22
Пекарик
16
Дарида
78
Харагучи
14
Штокер
8
Калу
11
Ибишевич
3-2-4-1
1
Хансен
18
Брежери
5
Юнг
8
Рожер
27
Моралес
34
Матип
94
Хадергьонай
13
Гросс
13
Кристиансен
29
Зуттнер
37
Лескано
11
Ибишевич
33
Торунарига
33
Торунарига
11
Ибишевич
8
Калу
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Калу
14
Штокер
20
Шибер
20
Шибер
14
Штокер
5
Юнг
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
5
Юнг
8
Рожер
8
Киттель
8
Киттель
8
Рожер
13
Кристиансен
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
13
Кристиансен
Остались в запасе
Герта
Ингольштадт
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Герта - Ингольштадт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
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