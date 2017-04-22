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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Вердер
Ингольштадт - Вердер: обзор матча 22 апреля 2017
Ингольштадт
22.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 4
Завершен
Вердер
32'
Д. Лескано
62'
П. Гросс (П)
45+1'
М. Крузе (П)
81'
М. Крузе
87'
М. Крузе
90+4'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Вердер
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Бартельс
89'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
Ф. Кайнц
87'
ГОЛ! 2:3!
М. Крузе
Пас отдал
Ф. Кайнц
Замена
Ш. Лекс
️️️️
Д. Лескано
85'
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Крузе
Желтая карточка
П. Гросс
78'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
М. Кристиансен
75'
Желтая карточка
М. Кристиансен
70'
67'
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Гриллич
67'
Замена
С. Гнабри
️️️️
М. Велькович
64'
Желтая карточка
Л. Сане
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Гросс
62'
50'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Крузе
Желтая карточка
М. Тиссеран
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лескано
Пас отдал
М. Тиссеран
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
4
Роберт Бауэр
ЛП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
20
Патрик Зуссек
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Джастин Эйлерс
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
2-5-2-1
1
Хансен
27
Моралес
32
Тиссеран
36
Коэн
13
Гросс
8
Киттель
13
Кристиансен
94
Хадергьонай
8
Рожер
7
Леки
37
Лескано
4-1-3-1-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
13
Велькович
4
Мойсандер
22
Сане
27
Гриллич
8
Эггештайн
31
Бартельс
4
Бауэр
11
Кайнц
10
Крузе
37
Лескано
14
Лекс
14
Лекс
37
Лескано
13
Кристиансен
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
13
Кристиансен
11
Кайнц
44
Баргфреде
44
Баргфреде
11
Кайнц
13
Велькович
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Велькович
27
Гриллич
14
Писарро
14
Писарро
27
Гриллич
Остались в запасе
Ингольштадт
Вердер
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
20
Патрик Зуссек
ЦП
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Джастин Эйлерс
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
12
Джузеппе Лео
ЦЗ
20
Патрик Зуссек
ЦП
1
Эрьян Нюланд
ВР
Остались в запасе
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
33
Ярослав Дробны
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
17
Джастин Эйлерс
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Ингольштадт - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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