Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Ингольштадт
Хоффенхайм - Ингольштадт: обзор матча 04 марта 2017
Хоффенхайм
04.03.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
5 : 2
Завершен
Ингольштадт
17'
С. Руди
62'
А. Салаи
77'
А. Крамарич
79'
А. Салаи
88'
Б. Хюбнер
38'
А. Коэн
60'
Н. Зюле (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Ингольштадт
ГОЛ! 5:2!
Б. Хюбнер
Пас отдал
К. Демирбай
88'
87'
Замена
Э. Юнг
️️️️
А. Моралес
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
С. Вагнер
85'
84'
Желтая карточка
С. Киттель
82'
Замена
С. Киттель
️️️️
Л. Хинтерсер
Замена
Д. Тольян
️️️️
Н. Амири
80'
ГОЛ! 4:2!
А. Салаи
Пас отдал
А. Крамарич
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Демирбай
77'
72'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
П. Гросс
65'
Желтая карточка
М. Зуттнер
ГОЛ! 2:2!
А. Салаи
Пас отдал
С. Руди
62'
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Зюле
Желтая карточка
Б. Хюбнер
58'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Терраццино
52'
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Коэн
Пас отдал
Д. Лескано
Желтая карточка
С. Руди
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Руди
Пас отдал
М. Терраццино
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
14
Штефан Лекс
ЦФ
3-4-3
1
Бауманн
7
Фогт
25
Зюле
21
Хюбнер
7
Цубер
13
Руди
26
Демирбай
10
Амири
11
Салаи
2
Вагнер
33
Терраццино
4-4-2
1
Хансен
27
Моралес
34
Матип
18
Брежери
32
Тиссеран
94
Хадергьонай
13
Гросс
36
Коэн
29
Зуттнер
37
Лескано
16
Хинтерсер
2
Вагнер
4
Бичакчич
4
Бичакчич
2
Вагнер
10
Амири
22
Тольян
22
Тольян
10
Амири
33
Терраццино
27
Крамарич
27
Крамарич
33
Терраццино
27
Моралес
5
Юнг
5
Юнг
27
Моралес
16
Хинтерсер
8
Киттель
8
Киттель
16
Хинтерсер
13
Гросс
14
Лекс
14
Лекс
13
Гросс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Ингольштадт
33
Александер Штольц
ВР
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Хоффенхайм - Ингольштадт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Ингольштадт
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
32-летняя женщина возглавила клуб Германии
2024.05.02 20:13
4
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Голкипер «Дуйсбурга» отвлекся попить воды и пропустил гол
2018.02.24 17:42
13
Экс-полузащитник «Спартака» стал игроком «Ингольштадта»
2018.01.16 19:25
2
Кубок Германии. «Майнц» одержал волевую победу над «Штутгартом», «Падерборн» переиграл «Ингольштадт»
2017.12.19 22:24
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+