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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Вольфсбург
Ингольштадт - Вольфсбург: обзор матча 26 ноября 2016
Ингольштадт
26.11.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
31'
Э. Юнг
78'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Вольфсбург
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
П. Гросс
90'
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Калиджиури
Замена
Д. Лескано
️️️️
М. Хартманн
76'
75'
Замена
М. Шефер
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Э. Юнг
67'
Желтая карточка
Рожер
52'
51'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
45'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Д. Дидави
45'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Арнольд
Желтая карточка
А. Коэн
33'
ГОЛ! 1:0!
Э. Юнг
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
31'
Пенальти не реализован!
М. Хартманн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
36
Альмог Коэн
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
АП
10
Даниэль Дидави
АП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хауке Валь
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
3-2-3-2
1
Хансен
29
Зуттнер
32
Тиссеран
5
Юнг
34
Матип
94
Хадергьонай
8
Рожер
13
Гросс
36
Коэн
9
Хартманн
7
Леки
2-2-2-3-1
16
Бенальо
25
Брума
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
30
Зегуйн
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Дидави
7
Дракслер
27
Гомес
13
Гросс
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
13
Гросс
5
Юнг
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
5
Юнг
9
Хартманн
37
Лескано
37
Лескано
9
Хартманн
27
Арнольд
20
Калиджиури
20
Калиджиури
27
Арнольд
7
Дракслер
4
Шефер
4
Шефер
7
Дракслер
10
Дидави
9
Майорал
9
Майорал
10
Дидави
Остались в запасе
Ингольштадт
Вольфсбург
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хауке Валь
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
27
Бруно Энрике
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
6
Хауке Валь
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
27
Бруно Энрике
ЛВ
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Ингольштадт - Вольфсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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