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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ингольштадт
Боруссия Д - Ингольштадт: обзор матча 17 марта 2017
Боруссия Д
17.03.2017, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ингольштадт
14'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ингольштадт
Желтая карточка
М. Шмельцер
90'
90'
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
А. Моралес
83'
Замена
М. Мультауп
️️️️
А. Коэн
Замена
М. Мерино
️️️️
Г. Кастро
83'
81'
Желтая карточка
М. Зуттнер
Замена
А. Шюррле
️️️️
К. Пулишич
77'
75'
Замена
П. Гросс
️️️️
С. Киттель
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Р. Геррейру
56'
54'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
35'
Желтая карточка
Д. Лескано
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Шмельцер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бюрки
37
Дурм
19
Папастатопулос
28
Гинтер
22
Геррейру
26
Пищек
29
Шмельцер
8
Кастро
10
Кагава
11
Пулишич
7
Обамеянг
4-4-1-1
1
Хансен
27
Моралес
34
Матип
32
Тиссеран
18
Брежери
94
Хадергьонай
8
Киттель
36
Коэн
29
Зуттнер
7
Леки
37
Лескано
22
Геррейру
5
Вайгль
5
Вайгль
22
Геррейру
11
Пулишич
20
Шюррле
20
Шюррле
11
Пулишич
8
Кастро
23
Мерино
23
Мерино
8
Кастро
36
Коэн
11
Мультауп
11
Мультауп
36
Коэн
8
Киттель
13
Гросс
13
Гросс
8
Киттель
27
Моралес
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
27
Моралес
Остались в запасе
Боруссия Д
Ингольштадт
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Рожер
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - Ингольштадт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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